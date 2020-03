Nebojme sa Corona vírusu

Žijeme veľmi uponáhľaný život a bolo načase to zastaviť. Toto je možno trest za to, že sme si veľa vecí nevážili. Áno, ja viem, že veľa ľudí bude mať rôzne názory a ja to rešpektujem. Skúste si prečítať ako to vidím ja.

Ledva sme začali nový rok a už sa objavili prvé správy z Číny o šíriacom sa víruse. Mnohí z nás to nebrali vážne (priznám sa aj ja) a mnohí vôbec. Tešili sme sa na prichádzajúcu jar, robili sme si plány na najbližšie dni a mesiace, žili sme bežný život. Deti, práca, domácnosť, šport, relax. Odrazu to už nebol len nejaký vírus ale začala to byť hrozba a bolo to všade. Všade okolo nás.

Mali sme všetko potrebné a odrazu sme zistili, že nemáme nič. Obchody sa začali zatvárať, potraviny v obchodoch mizli ako mávnutím čarovného prútika. Školy sa zavreli, deti ostali doma a niektorí rodičia žiaľ tiež. Zrušené boli všetky kultúrne a športové podujatia.

Vybrali sme si najkrutejšiu daň za posledné roky.

V živote nič nedostaneme len tak, zadarmo ale stalo sa to - dostali sme chorobu, na ktorú nik nebol pripravený. Zo dňa na deň sme zistili, že nič nie je samozrejmosť. Ani zdravie nie je samozrejmé a toto jediné si nevie kúpiť nik z nás.

Veľmi málo sme si vážili to, čo sme mali. Znečisťovali sme prírodu a teraz by sme tak radi išli von na prechádzku ale mnohí z nás kvôli karanténe nemôžu. Nemali sme čas na našich najbližších lebo práca pohltila všetok čas a dnes ? Sme učiteľmi našich detí a máme starosť o starých rodičov ktorý žiaľ nemôžeme navštíviť.

Naše tváre sa skryli pod rúškami, kde nikto nie je krásny ani škaredý a všetci sme len obyčajní ľudia so strachom v očiach. A napriek tomu, že celý život platíme odvody do zdravotnej poisťovne, nedostali sme od nej ani to obyčajné rúško, ktoré sme si museli ušiť sami.

A mnohí až teraz pochopia, že práca predavačky a hlavne zdravotníkov je dôležitejšia ako mesačné reporty vrcholových manažérov. Dnes niet väčších hrdinov ako sú zdravotníci a predavači. Oni sú v prvej línii, ich to môže postihnúť najviac.

Ja viem, už je to otrepané ale apelujem na všetkých ľudí, dodržujte nariadenia!!! A zostaňte doma !!! Buďme ohľaduplní k tým najzraniteľnejším a rešpektujme karanténu ak je potrebná, veď robíme to pre seba, pre nás všetkých. Konečne máme v rukách niečo, čo môže ovplyvniť každý z nás. Konečne môže rozhodnúť každý z nás. Čím skôr sa všetci zomkneme, tým skôr opäť budeme môcť víjsť do ulíc a užívať si teplé slnečné lúče, ktoré nás lákajú von.

Choroba nám ukazuje ako by sme mali žiť. Venujme sa viac deťom, potrebujú nás. Vážme si starších ľudí tým, že ich neohrozíme, zaslúžia si to. Vážme si aj toho najobyčajnejšieho zamestnanca, lebo možno ten bude v čase krízy pre nás dôležitý. No čo je najhlavnejšie, buďme k sebe ľudskí a za každých okolností držme spolu. Len tak dokážeme čeliť problémom, chorobám a všetkým nástrahám, ktoré nám život prináša.

Nebojme sa Corona vírusu, spolu to zvládneme!

Aby som nezabudla, ďakujem všetkým, ktorí dnes potleskom vyjadrili vďaku našim zdravotníkom, ktorí sú tu pre nás NONSTOP, ďakujem za každý jeden potlesk ktorý dnes zaznel. Ďakujem.