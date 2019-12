Majkina čarovná lampa

Majka je malé vystrašené dievčatko. Má len 4 roky a žije s babkou na dedine. Rodičia zomreli pri autonehode, rovnako aj jej mladší brat. Bola vždy veselé, štebotavé dievčatko ale odkedy sa stala tá nehoda veľa toho nenarozpráva.

Vo svojich snoch však vedie dlhé rozhovory s vymyslenými postavami a niekedy sa tvári že plyšový macík je dobrá priateľka, ktorá k nej prišla na čaj a zákusok.

Ale poďme pekne po poriadku. Majka ako každé dievča v jej veku chcela byť princezná a mama sa ňu vždy hnevala keď si obúvala jej topánky na vysokých opätkoch. ,,Dolámeš si nohy", kričala na ňu ale zároveň sa usmievala lebo si predstavovala samu seba v jej veku. Mama vedela, že Majke sa veľmi páčia knihy a tak jej na posledné Vianoce, ktoré spolu prežili jednu venovala. Bola to kniha o čarovnej lampe, ktorá plnila všetky priania.

Každý večer si z knihy spolu čítali a Majka bola unesená na krídlach fantázie, ktorá jej otvárala nekonečné možnosti. V ten osudný večer sa Majka tak ako vždy tešila do postele lebo vedela, že si s mamou budú čítať. Jej mladší braček večer dostal vysokú teplotu a tak sa rodičia rozhodli ísť s ním na pohotovosť. K Majke prišla babka a rodičia narýchlo odišli. Majka neskôr od únavy zaspala a keď sa ráno zobudila a v kuchyni našla vyplakanú babku vedela, že sa stalo niečo zlé. Keď jej babka povedala, že rodičia a braček sa už nevrátia, myslela si, že je to zlý žart. Veď by ju predsa neopustili. Až keď o 3 dni stáli nad hrobom a na hlavu im husto snežilo pochopila, že ostala celkom sama.

Boli to smutné Vianoce. Babka sa všemocne snažila dievčatko rozveseliť ale bolo to veľmi ťažké nakoľko sama stratila svoju jedinú dcéru. Prešiel možno aj mesiac kým sa najväčší žiaľ trochu utíšil a vtedy Majka začala listovať vo svojej knihe. Napadlo ju, že vyskúša moc čarovnej lampy a pokúsi sa vrátiť čas. V jej veku jej dovoľovala fantázia aby sa o to aspoň pokúsila. Otvorila knihu na strane kde bola krásna lampa, zavrela oči a dúfala v nemožné. Ráno sa zobudila so zvláštnym pocitom. Mala pocit, že vo sne videla svoju dobrú mamku ako sa ňu usmievala. Nič nepovedala len sa usmievala. Nevedela či to bol skutočný sen alebo len výplod fantázie.

Trvalo dlho kým si spolu s babkou sadli k poslednému príbehu. No a ten posledný príbeh hovoril o tom, že všetko čomu v živote veríme sa stane skutočnosťou. Majka do dnešného dňa verí, že sa raz stretne so svojimi rodičmi s svojim bratom. Pri každej príležitosti myslí na čarovnú lampu a dúfa, že keď si niečo veľmi praje, tak sa to splní.

Každé dieťa by malo veriť na čarovnú lampu aj keď život vie byť niekedy veľmi krutý.